MILANO (ITALPRESS) – Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Lo rende noto l’Inter. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario, e cioè l’isolamento fiduciario. (ITALPRESS).

D'Ambrosio positivo al Covid, Inter in isolamento fiduciario

