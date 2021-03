ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i casi di Covid-19 in Italia. Dai 15.267 di ieri ai 20.396 di oggi, a fronte di 369.375 tamponi effettuati con l’indice di positività al 5,5%. Si registra però un balzo delle vittime, con 502 morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. I guariti sono 14.116 mentre gli attuali positivi crescono di 5.758 unità a 536.115. Sul fronte dei ricoveri si registra una nuova significativa crescita: 26.098 ricoverati nei reparti ordinari (+760), nelle terapie intensive ci sono 3.256 degenti con una crescita complessiva di 99 pazienti e 319 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 506.761 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.235), seguita da Campania (2.656) ed Emilia-Romagna (2.148). (ITALPRESS).

Coronavirus, 20.396 casi e 502 decessi in 24 ore

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli