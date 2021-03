ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento dei casi di Covid-19 in Italia. L’ultima rilevazione, secondo quanto reso noto dal ministero della Salute, parla di 25.735 nuovi contagiati con una crescita di 800 unità rispetto a ieri. Ciò a fronte di 364.822 tamponi processati con un indice di positività stabile al 7%. Calano rispetto a ieri i decessi: 386 (423 nelle 24 ore precedenti). I guariti sono 16.292 mentre gli attuali positivi crescono di 9.029 portando al numero di 556.539.

Per quanto riguarda i ricoveri si registra anche oggi una lenta e progressiva crescita: 26.858 (+164) sono ricoverati nei reparti ordinari, mentre nelle terapie intensive si trovano ad oggi 3.364 pazienti (+31) con 244 nuovi ingressi (dato che conferma una costante e lieve riduzione). In isolamento domiciliare vi sono 526.317 persone. La regione con il maggior numero di casi rimane la Lombardia (5.518), seguita da Emilia-Romagna (3.118) e Piemonte (2.997).

