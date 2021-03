CESENA (ITALPRESS) – “21 marzo. E’ il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione”. Inizia così un post su Facebook di Gianni Morandi, che dieci giorni fa ha avuto un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino, riportando gravi ustioni alle mani. Il cantautore ha anche pubblicato un video girato dalla moglie Anna dal reparto dove è ricoverato, sulle note di “Ragazzo fortunato” di Jovanotti, e nel quale si dice “veramente fortunato”. “La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri – prosegue Morandi nel post -. Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i primi passi… Video di Anna”. (ITALPRESS).

Morandi, primi passi in ospedale dopo l'incidente "Sono stato fortunato"

