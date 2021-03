ROMA (ITALPRESS) – “L’appello del segretario è stato molto forte. Il riconoscimento del lavoro svolto da questo gruppo, composto da tutte le sue anime e sensibilità politiche è stato, o almeno mi è parso, sincero, chiaro e definitivo. Questo mi obbliga a fare una riflessione in queste ore. Ho convocato il gruppo per procedere all’elezione del nuovo capogruppo giovedì mattina alle 8.30”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, incontrando i giornalisti dopo l’assemblea dei senatori con il segretario del partito Enrico Letta. “La mia riflessione sarà decidere su una mia candidatura o sulla candidatura di una donna che sarà concordata col gruppo. Lavoriamo, riflettiamo, parliamo, discutiamo, siamo un partito complicato con tante dinamiche, alcune regole – ha aggiunto -. Preferisco la democrazia ai partiti dove decide uno solo”. (ITALPRESS).

