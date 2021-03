WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giovedì 25 marzo, il presidente degli Stati Uniti Biden incontrerà virtualmente il Consiglio europeo durante il suo vertice. Su invito del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente Biden parteciperà a una sessione del vertice programmato dai leader dell’UE. “Si confronterà con i leader dell’Unione europea – si legge in una nota della Casa Bianca – sul suo desiderio di rivitalizzare le relazioni USA-UE, sulla collaborazione per combattere la pandemia e affrontare il cambiamento climatico e approfondirà il più grande rapporto commerciale e di investimento del mondo. Discuterà anche di temi di politica estera condivisi, tra cui Cina e Russia”. (ITALPRESS).

Giovedì Biden in video conferenza con il Consiglio Ue

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli