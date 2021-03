ROMA (ITALPRESS) – “Il Pd sarà interlocutore privilegiato del nuovo MoVimento 5 Stelle”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte dopo un incontro con il segretario del Pd Enrico Letta. “Sulle amministrative – ha spiegato Conte – c’è la volontà di confrontarsi e trovare soluzioni efficaci, chi va da solo è meno efficace. Dobbiamo lavorare per creare le giuste sinergie”. “Molto bene, abbiamo parlato di Europa, di vaccini, di risposta alla pandemia, di uscita dalla crisi, abbiamo cominciato a discutere anche del futuro”, ha detto Letta, che ai giornalisti che gli facevano altre domande, ha ribadito: “Abbiamo cominciato a parlare del futuro”. (ITALPRESS).

