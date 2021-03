ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 5.6 si è registrato nell’Adriatico Centrale, a nord di San Giovanni Rotondo. A renderlo noto l’Ingv. Il sisma si è verificato ad una profondità di 5 km. La scossa è stata avvertita dalle popolazioni delle città costiere delle regioni adriatiche Puglia, Molise e Abruzzo, ma anche in Campania. Al momento non si registrano danni. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Poco dopo si sono verificate altre due scorse di minore entità: una di intensità 4.1 e una di intensità 3.4, a oltre 100 chilometri dalle isole Tremiti, nell’Adriatico centrale. (ITALPRESS).

