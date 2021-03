ROMA (ITALPRESS) – Debora Serracchiani è stata eletta nuova capogruppo del Pd alla Camera. Ha ottenuto 66 voti, contro i 24 di Marianna Madia, uno di Barbara Pollastrini, una scheda bianca e una nulla. Hanno votato 93 deputati su 93. “Sono certamente soddisfatta, voglio ringraziare Graziano Delrio che ha guidato il gruppo con saggezza e autorevolezza. Il Parlamento è centrale nelle decisioni che verranno prese per superare l’emergenza sanitaria ed economica. Il Pd vuole continuare a combattere in questa direzione”, ha commentato Serracchiani ai microfoni di Rainews24. “Dopo il voto di oggi sarò felice di lavorare insieme a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un’ottima squadra. Guardare avanti, Pd”, scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. “Buon lavoro a Debora Serracchiani, nostra nuova capogruppo. C’è tanto da costruire insieme”, commenta la Madia sempre su Twitter. (ITALPRESS).

