ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto una proroga del blocco dei licenziamenti fino alla fine di giugno per le imprese più grandi che possono contare su una cassa integrazione strutturata, per quanto riguarda le imprese più piccole abbiamo fatto la proroga fino alla fine di ottobre, perchè il nostro obiettivo è fare entro quella data una riforma degli ammortizzatori sociali”. Così a “Oggi è un altro giorno” su Raiuno il ministro del Lavoro Andrea Orlando. (ITALPRESS).

