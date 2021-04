MILANO (ITALPRESS) – “Le responsabilità ci sono ma ce le siamo sempre prese con grande convinzione e fiducia. Arriva il momento decisivo della stagione, tutto ciò che abbiamo fatto è per essere qui adesso: le ultime dieci partite saranno tutte difficili e dovremo dare il massimo per arrivare alla fine della stagione senza rimpianti”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell’anticipo delle 12.30 che vedrà domani i rossoneri sfidare la Sampdoria, primo degli ultimi dieci match della stagione. “A parte Ibrahim Diaz, gli altri che sono arrivati dalle nazionali sono in buone condizioni – spiega in conferenza stampa il mister rossonero – Lo scudetto? Noi crediamo in quel che facciamo, ci sono ancora 30 punti a disposizione e la lotta sarà dura, però ora dobbiamo pensare solo alla Samp, una squadra guidata da un grande allenatore che stimo come Ranieri”. “La soglia dei 75 punti dovrebbe essere quella giusta per entrare in Champions League, però ci sono tanti scontri diretti e dovremo affrontare squadre che lottano per la salvezza – prosegue l’ex mister di Inter, Lazio, Fiorentina e Parma – Vedo negli occhi di Calha, Ibra e Donnarumma, i giocatori che trattano il rinnovo, la serenità. Il loro futuro per noi è adesso, cambierebbe tutto per noi andare o non andare in Champions League, vedo molta concentrazione ed attenzione. Ibra? L’ho visto come al solito carico e motivato, sta bene dal punto di vista psico-fisico”. Pioli preferisce invece glissare sul suo rinnovo: “Ho contatti quotidiani con la dirigenza ma siamo concentrati solo sulla partita di domani e sulle prossime, al futuro penseremo dopo”.

(ITALPRESS).