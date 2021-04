ROMA (ITALPRESS) – Nuovo aumento dei contagiati da convid in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute i nuovi positivi sono 18.938, in crescita rispetto ai 17.221. Ciò a fronte di 362.973 tamponi processati e che determina un tasso di positività in crescita al 5,2%. I decessi schizzano a 718, ma il numero è il risultato da un ricalcolo della Regione Siciliana sui mesi precedenti.

I guariti sono 26.175, mentre gli attuali positivi toccano quota 536.361 con un calo di 7.969. Significativa la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari: i degenti sono 28.146 (-705), calo pure nelle terapie intensive con 3.603 ricoverati (-60) e 192 nuovi ingressi (tra i dati più bassi delle ultime settimane). In isolamento domiciliare si trovano in 504.612. Le regioni con più contagiati sono Lombardia (3.289), seguita da Campania (2.225) e Piemonte (1.798).

(ITALPRESS).