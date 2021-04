ROMA (ITALPRESS) – “Non è importante il mio futuro, sono solo focalizzato sul presente. Quel che conta in questo momento è la Roma. Un tecnico esperto di calcio italiano nel mio staff? Non l’ho mai pensato”. Queste le parole nella conferenza stampa pre Roma-Bologna di Paulo Fonseca che liquida le domande sul suo futuro da tecnico giallorosso. “Gli infortuni muscolari? E’ un problema di tutte le squadre che giocano tante partite e che hanno giocatori in Nazionale – prosegue il tecnico portoghese – Quello che succede alla Roma succede in tanti grandi club. E’ un calendario congestionato con tante partite, in questo momento si nota di più. E’ un problema che dobbiamo affrontare. Guardiola ne parla sempre, i giocatori non sono macchine”. E sulla differenza di rendimento dei giallorossi tra Serie A ed Europa League aggiunge: “Sono due competizioni diverse, come ho detto prima della partita con l’Ajax, ma siamo stati quasi sempre in tutta la stagione nelle prime quattro della classifica. E ci sono mancati anche giocatori importanti”. Aggiornamento poi sull’infermeria: “Sarà difficile avere Smalling contro l’Ajax. Mkhitaryan si è allenato oggi col gruppo ma non partirà dall’inizio contro il Bologna. Pastore? E’ stato fermo per tanto tempo, ho già parlato con lui e deve tornare a giocare nel momento e nel contesto giusto. Lui conosce il mio pensiero”.

(ITALPRESS).