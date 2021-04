ROMA (ITALPRESS) – Ancora una nuova crescita dei contagiati in Italia: sono 16.168 i nuovi positivi (ieri erano stati 13.447) a fronte però di 334.766 tamponi effettuati, numero che determina un tasso di positività in lieve crescita al 4,8%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i decessi calano leggermente a 469. I guariti sono 20.251 e gli attuali positivi scendono a 514.660, in flessione rispetto a ieri di 4.560.

Si conferma anche oggi il trend in calo dei ricoveri negli ospedali: nei reparti ordinari si trovano attualmente 26.369 (-583), e 3.490 nelle terapie intensive con un calo complessivo di 36 pazienti ma con 216 nuovi ingressi. Leggero incremento delle persone in isolamento domiciliare a 488.801. Sul fronte delle regioni la Lombardia segna il maggiore numero di nuovi positivi (2.153), a seguire Campania (2.212) e Sicilia (1.542).

(ITALPRESS).