ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta in modalità telematica la riunione tra Aran, con la presenza del presidente Antonio Naddeo, e le confederazioni sindacali rappresentative relativa alla definizione del Ccnq sui comparti e sulle aree di contrattazione.

Per la Confsal hanno partecipato il vice segretario generale e vicario, Massimo Battaglia, unitamente a Vincenzo Margiotta, vice segretario generale, Elvira Serafini, segretario generale Snals e Gianni Recchia, vice segretario generale della Fials.

Il segretario generale della Confsal Angelo Raffaele Margiotta, ha espresso “grande soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo sui comparti di contrattazione e ci auguriamo venga presto definito l’accordo per le aree dirigenziali. Ora ci sono tutte le condizioni per aprire le auspicate trattative per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego del triennio 2019-2021.

La Confsal – ha aggiunto – si augura che presto l’Aran convochi le federazioni rappresentative per ogni comparto per iniziare a lavorare su testi concreti e dare risposte a milioni di lavoratori del pubblico impiego che attendono celeri risposte in merito ad adeguamenti stipendiali, nuovo ordinamento professionale, progressioni di carriera, definizione nazionale degli aspetti chiave dello smart working ordinario, potenziamento del welfare aziendale, nuovo rilancio di percorsi di formazione. La Confsal è pronta alle sfide per il rilancio del pubblico impiego attraverso i nuovi contratti”, ha concluso Margiotta.

(ITALPRESS).