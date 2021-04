MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Fabio Fognini si è fermato nei quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Roccabruna, nel Principato di Monaco. Il tennista ligure, che nel 2019 aveva vinto il torneo e che difendeva il titolo (lo scorso anno la manifestazione è saltata, a causa della pandemia di Covid-19), si è arreso di fronte al norvegese Casper Ruud, numero 27 del ranking internazionale. L’azzurro, numero 18 del mondo e 15 del seeding, ha perso in due set, col punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 38 minuti di gioco. (ITALPRESS).

