ROMA (ITALPRESS) – Superata in Italia la quota di 15 milioni di somministrazioni di vaccini. E’ quanto fa sapere la Struttura Commissariale, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. E’ stato somministrato l’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni ed è in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all’hub nazionale di Pratica di Mare. (ITALPRESS).

Superata in Italia quota 15 milioni somministrazioni di vaccini

