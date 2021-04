ROMA (ITALPRESS) – “Ottimo confronto a Palazzo Chigi con il Presidente Draghi, il Ministro Franco e la delegazione di Italia Viva. E’ davvero svolta su vaccini, Piano di rilancio, credibilità internazionale dell’Italia. Tutti insieme al lavoro per ripartire”. Lo scrive il leader Iv Matteo Renzi su twitter. “Con il presidente Draghi – afferma la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, al termine dell’incontro tra la delegazione di Italia Viva e il presidente del Consiglio, Mario Draghi – è stato un incontro positivo, abbiamo parlato soprattutto del Pnrr, del Recovey Fund, ma abbiamo anche sottolineato l’importanza del cambio di passo sui vaccini, che restano la priorità. Apprezziamo il lavoro che il governo sta facendo sui vaccini”. (ITALPRESS).

