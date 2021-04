MILANO (ITALPRESS) Il Cda di Federlegno Arredo Eventi ha ricevuto le dimissioni di Claudio Luti dalla presidenza del Salone del Mobile.Milano e conferma che a oggi non è stata ancora assunta alcuna decisione inerente all’organizzazione del Salone del Mobile.Milano 2021. Ogni decisione – si legge in una nota – è rimessa alla valutazione del consiglio di amministrazione della società che si riunirà nei prossimi giorni. (ITALPRESS).

