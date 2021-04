BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha avviato l’azione legale contro AstraZeneca. La conferma arriva dal portavoce per la salute e la sicurezza alimentare, Stefan De Keersmaecker. La compagnia non avrebbe rispettato “i termini del contratto” siglato sotto l’accordo avanzato di acquisto. In particolare, AstraZeneca non avrebbe fornito “soluzioni valide” per assicurare le consegne per tempo delle dosi promesse. “Ciò che ci interessa è che avvenga una consegna veloce per un numero sufficiente di dosi”, afferma il portavoce, dosi che “sono per diritto dei cittadini europei e che ci spettano secondo contratto”. De Keersmaecker conclude rassicurando i giornalisti che Commissione ha intrapreso l’azione legale con il consenso di tutti e 27 gli Stati membri.

(ITALPRESS).