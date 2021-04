ROMA (ITALPRESS) – “Lei ha detto che in quei Piano è contenuto il destino del Paese, è vero sono probabilmente l’ultima occasione che abbiamo per dare alla nazione lo sviluppo e la forza che merita. Davvero pensate che sia giusto e normale e responsabile che il Parlamento voti un documento di tale portata senza aver avuto neppure il tempo necessario per leggere il Piano? E’ normale votarlo a scatola chiusa?”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera sul Pnrr. “Questo Parlamento è stato ignorato, è stato deriso”, ha aggiunto.

“Il ruolo dei parlamentari non è fare il pubblico pagato, FdI ha garantito una opposizione patriottica e responsabile ma è questa responsabilità che ci porta a dire che non siamo nelle condizioni di valutare un Piano in 24 ore. La scelta di esautorare il Parlamento è stata politica perchè il 30 aprile non era una data perentoria”, ha sottolineato la Meloni.

