CUNEO (ITALPRESS) – Drammatica rapina questo pomeriggio in una gioielleria di Grinzane Cavour, nei dintorni di Alba. Sulla scena del crimine, ci sono due cadaveri che, stando alle prime informazioni, sarebbero quelle dei rapinatori. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e del reparto mobile di Cuneo. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. (ITALPRESS).

Due morti in una rapina a Grinzane Cavour

