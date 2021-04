PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula 1. Sul circuito di Portimao, l’inglese della Mercedes ha realizzato il giro veloce nelle FP2, iniziate con 10 minuti di ritardo a causa di un problema a un tombino a ridosso di un cordolo. Hamilton, che si è riscattato dopo il quinto posto delle FP1, ha fermato il cronometro in 1’19″837, precedendo la Red Bull di Max Verstappen di 143 millesimi e il compagno di squadra Valtteri Bottas di 344. La Ferrari piazza ancora uno dei suoi piloti al quarto posto, ma questa volta è Carlos Sainz: alle spalle dello spagnolo le Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Settima l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc, che ha testato soprattutto il passo gara girando su ottimi tempi. La top ten è chiusa da Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Red Bull). (ITALPRESS).

Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Portogallo

