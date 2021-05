ROMA (ITALPRESS) – “Io il metodo Salvini lo capisco perchè la verità è che c’è una legittima competizione nel centrodestra, ma non è giusto che questa competizione la si porti nel governo Draghi”. Lo dice Luigi Di Maio, ospite de “L’Aria che Tira” su La7.

“Con Salvini non ci parliamo dall’agosto 2019, mentre ho rapporti interlocutori con gli altri esponenti leghisti di governo”, continua il ministro degli Esteri. “Dire di voler posticipare ogni giorno il coprifuoco non serve a cambiarlo, bisogna invece impeganrsi per farlo e il 16 maggio è una data auspicabile per posticiparlo”, prosegue Di Maio.

(ITALPRESS).