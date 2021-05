TORINO (ITALPRESS) – Filippo Ganna è la prima maglia rosa dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia. Nella cronometro di 8.6 km tra le vie di Torino, il corridore del team Ineos Grenadiers comanda la classifica con il tempo di 8’47” e si aggiudica la prima tappa, esattamente come lo scorso anno. Il campione del mondo precede Edoardo Affini di 10 secondi e Tobias Foss di 13. Ai piedi del podio Joao Almeida (Deceuninck, +17″), a lungo maglia rosa nell’edizione del 2020, bene anche Remco Evenepoel al rientro dopo 9 mesi (settimo, +19″). Al decimo posto anche Gianni Moscon, distante 23″ da Ganna, mentre Vincenzo Nibali ha chiuso con 41″ di ritardo. Domani la seconda tappa, con il gruppo che coprirà 179 chilometri di un percorso che prevede la partenza da Stupinigi (Nichelino) e l’arrivo a Novara. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli