ROMA (ITALPRESS) – Nuova leggera crescita dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 7.852 contro i 6.946 di ieri a fronte di un numero maggiore di tamponi processati, 306.744, un dato che incrementa lievemente il tasso di positività al 2,55%. Anche i decessi crescono leggermente a 262 (+11). I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.023 mentre gli attuali positivi scendono a 352.422 con un calo complessivo di 11.437. Prosegue il trend di riduzione dei ricoveri nei reparti ordinari: sono 14.280 con un calo di 657 pazienti; discesa pure nelle terapie intensive, 1.992 (-64), ma con 91 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 336.150 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.198), seguita da Campania (1.127) e Piemonte (774). (ITALPRESS).

Coronavirus, 7.852 nuovi casi e 262 decessi in 24 ore

