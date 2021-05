ROMA (ITALPRESS) – “Capisco le ragioni della richiesta” di prolungare il blocco dei licenziamenti, “ma credo sia più utile concentrarsi sulle situazioni di maggiore sofferenza e orientare lì le risorse. Dobbiamo arrivare ad avere interventi di carattere sempre più mirato ed evitare di mettere risorse dove non è più necessario”, orientandole altrove. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando a 24 Mattino su Radio24. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli