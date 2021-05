CAMPO FELICE (ITALPRESS) – Egan Bernal ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2021, da Castel di Sangro a Campo Felice, di 158 km. Il colombiano della Ineos Grenadiers ha sferrato l’attacco decisivo nell’ultimo chilometro e ha conquistato anche la maglia rosa. Secondo posto per Giulio Ciccone del team Trek-Segafredo, terzo il russo Aleksandr Vlasov del team Astana-Premier Tech, mentre Attila Valter ha chiuso a 49″ perdendo la maglia riservata al leader della classifica generale. (ITALPRESS).

