PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La strategia è la vaccinazione, che ha considerevolmente migliorato la situazione, e l’osservanza delle regole, dalle mascherine al distanziamento, tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo, con delle lezioni tremende, severe”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, a margine del vertice sul finanziamento delle economie africane, a Parigi, rispondendo a una domanda sulle riaperture. (ITALPRESS).

