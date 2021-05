ROMA (ITALPRESS) – Il Touchpoint Awards Identity, il riconoscimento di Oltre La Media Group punto di riferimento per la promozione della cultura della Brand Identity in Italia, giunge quest’anno alla sua seconda edizione. Ad aggiudicarsi il Grand Award 2021, premio assoluto della competizione fra le eccellenze dell’identità di marca e del design strategico, è stato il progetto “Lancio Brand Unico WINDTRE”, insignito anche del Premio Logo Design. L’award è stato ritirato da Isabella Matera, Head of Commercial & Corporate Communication WINDTRE, nel corso della cerimonia trasmessa in diretta streaming dal Teatro di Fabbrica di Lampadine a Milano e visibile sulla piattaforma OltreLaMedia.tv.

A presentare la serata è stato il conduttore radiofonico Luca Viscardi che ha dato ritmo alla consegna dei sedici riconoscimenti – quindici premi di categoria e una menzione speciale – per arrivare al momento clou che ha incoronato l’azienda di TLC che ha ricevuto il trofeo disegnato dal Maestro Ugo Nespolo. Il Grand Award è stato votato da una giuria di esperti, rappresentanti del mondo delle agenzie e delle aziende, fra i progetti che hanno brillato nella competizione aggiudicandosi almeno un riconoscimento di categoria. Partner della manifestazione sono EPDA (European Brand and Packaging Design Association), Fabbrica di Lampadine e Ital Communications di Attilio Lombardi (Ufficio stampa e Media relations). La serata di premiazione è arrivata a coronamento dei Touchpoint Days Identity, la maratona di tre giorni che ha visto confrontarsi con il team di Touchpoint personalità del mondo della comunicazione, dell’intrattenimento, della cultura e delle imprese, in un viaggio alla scoperta dell’identità sospeso fra “ispirazione e aspirazione”.

La serata si è chiusa ricordando il prossimo appuntamento con i premi di Oltre La Media Group: i riflettori di Fabbrica di Lampadine si accenderanno nuovamente il prossimo 8 luglio per ospitare i Touchpoint Awards Engagement, il riconoscimento che premia la capacità di ingaggio e il più efficace utilizzo dei diversi touchpoint con un focus su tutte le attività volte a guidare la fedeltà, la crescita e la partecipazione del target di riferimento.

