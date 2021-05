ROMA (ITALPRESS) – Nella notte, all’una ora italiana del 21 maggio, è scattata la tregua simultanea tra Israele e Hamas. Il gabinetto di sicurezza di Tel Aviv, al termine di una riunione durata tre ore, aveva dato il via libera al cessate il fuoco a Gaza, poco dopo Hamas ha confermato la tregua “simultanea e reciproca”, che arriva dopo 11 giorni di conflitto che hanno provocato 232 vittime palestinesi e 12 israeliane. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli