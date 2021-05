MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Charles Leclerc, dopo aver fatto segnare la pole position nella qualifiche del Gran Premio di Monaco, non prenderà parte alla sua gara di casa. A frenare il ferrarista un problema alla vettura che si è evidenziato durante i giri di ricognizione effettuati dal pilota prima di schierarsi sulla griglia di partenza. Una vera e propria beffa per Leclerc che sarà costretto, dopo aver siglato il miglior tempo nella qualifica di ieri, a guardare la propria gara di casa dal box. (ITALPRESS).

Problemi alla monoposto, Leclerc non correrà il Gp di Monaco

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli