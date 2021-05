TORINO (ITALPRESS) – “Ci sono diversi aspetti di questa vicenda che verranno chiariti. Il ministero già ieri sera ha istituito una commissione che si aggiunge alle indagini della magistratura. E’ importante che tutti mettano a disposizione la documentazione, ma che soprattutto che ci sia uno spirito di collaborazione anche nelle fasi successive”. Così il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, durante un breve incontro con la stampa tenuto al palazzo dei congressi di Stresa, in merito alla tragedia della funivia del Mottarone.

“Questo è quello che possiamo dire oggi, l’impegno comune delle istituzioni è fare in modo che quanto successo si ripeta, ma anche per aiutare chi è stato colpito – aggiunge Giovannini – ringrazio il sindaco Marcella Severino per aver istituito una giornata di lutto cittadino. Questa comunità è stata particolarmente colpita, e ha dimostrato un grande senso di responsabilità e partecipazione”.

(ITALPRESS).