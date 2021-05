SCARPERIA (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di MotoGP. Sul circuito del Mugello il pilota della Ducati ha realizzato il miglior giro della giornata in 1’46″147, precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins di 71 millesimi e la Yamaha di Franco Morbidelli di 184. Quarto Fabio Quartararo, davanti alle KTM del sudafricano Brad Binder e del portoghese Miguel Oliveira. Per quanto riguarda la classifica combinata, tra i primi dieci ci sono anche il giapponese della Honda Takaaki Nakagami, lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales, il pilota dell’Aprilia Aleix Espargaro e l’australiano della Ducati Jack Miller. Fuori dalla top ten combinata Joan Mir su Suzuki, Marc Marquez su Honda e Valentino Rossi su Yamaha, 21° e penultimo di giornata. (ITALPRESS).

