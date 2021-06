ROMA (ITALPRESS) – Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha ufficializzato la lista dei 26 azzurri per gli Europei. Restano a casa il difensore della Roma Gianluca Mancini e l’attaccante del Napoli Matteo Politano, che hanno perso il ballottaggio rispettivamente con Rafael Toloi (Atalanta) e Giacomo Raspadori (Sassuolo). Non convocato nemmeno Matteo Pessina (Atalanta). Portieri: 21 Gianluigi Donnarumma (Milan), 26 Alex Meret (Napoli), 1 Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 13 Emerson Palmieri (Chelsea), 24 Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), 4 Leonardo Spinazzola (Roma), 25 Rafael Toloi (Atalanta). Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 16 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 5 Manuel Locatelli (Sassuolo), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Stefano Sensi (Inter), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 14 Federico Chiesa (Juventus), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo). L’Italia è inserita nel Gruppo A con Turchia, Galles e Svizzera e debutterà all’Olimpico venerdì 11 giugno contro la selezione di Gunes. (ITALPRESS).

Ufficiale lista 26 azzurri, out Mancini e Politano

