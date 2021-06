BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sergio Perez ha realizzato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. Sul circuito di Baku il pilota messicano della Red Bull ha fermato il cronometro in 1’42″115, precedendo il compagno di box Max Verstappen (+0″101) e il ferrarista spagnolo Carlos Sainz, staccato di 128 millesimi. La Ferrari di Charles Leclerc si piazza al quarto posto nelle FP2 dopo che il monegasco era finito a muro a metà della sessione: subito rimontata l’ala anteriore e nessun grave danno alla monoposto. Lewis Hamilton con la Mercedes è addirittura fuori dalla top-10 con l’undicesimo crono a 1″041 dalla testa, mentre Valtteri Bottas risulta sedicesimo a oltre due secondi. Chiudono la top-10 il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri), Fernando Alonso (Alpine), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri). (ITALPRESS).

