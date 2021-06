ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata di ieri si è registrato il record di somministrazioni giornaliere, che raggiungono quota 600 mila, mentre supera la soglia dei 37 milioni il numero complessivo di somministrazioni dall’inizio della campagna. Secondo i dati pubblicati sul portale vaccini Agenas, l’Italia è inoltre al secondo posto assoluto in Europa In termini di popolazione interamente vaccinata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna. “I risultati raggiunti riflettono lo sforzo collettivo messo in atto dalle Regioni/Province autonome, con il coordinamento della struttura commissariale, che opera a stretto contatto con il ministero della Salute e con il supporto della Protezione Civile e della Difesa”, ha dichiarato il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. “La sinergia virtuosa tra pubblico e privato dimostra che quando l’Italia fa squadra vince”, ha aggiunto il commissario, rivolgendo poi un ringraziamento a tutti coloro in prima linea nella campagna vaccinale: medici, infermieri, operatori e volontari della Croce Rossa e delle numerose associazioni generosamente scese in campo.

(ITALPRESS).