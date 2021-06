ROMA (ITALPRESS) – La federazione del centrodestra di governo “non è un’operazione fatta contro di me ma contro la sinistra, perchè oggi Lega e Forza Italia governano con Pd e M5S, che pretendono di avere i voti di un pezzo di centrodestra per fare quello che facevano prima con Conte, cioè quello che pensano sia giusto fare. Io ho sempre detto che il centrodestra che ha scelto di stare al governo si deve difendere”. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite di “Non è l’Arena” su La7.

“Credo che questa iniziativa – ha spiegato – nasca per cercare di mettere maggiormente in relazione i partiti che stanno al governo e cercare di contare un pò di più. Poi non mi sono chiari i contorni”, ha aggiunto. “In ogni caso la guardo con assoluto rispetto”.

(ITALPRESS).