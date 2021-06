BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ morto nella tarda serata del 6 giugno Michele Merlo, ex concorrente di Amici, che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Merlo, 28 anni, era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. (ITALPRESS).

