ROMA (ITALPRESS) – Risalita dei casi di coronavirus in Italia. Dai 1.273 registrati nelle 24 ore precedenti ai 1.896 segnati oggi dal consueto bollettino del Ministero della Salute. Questo però a fronte di un numero più elevato di tamponi processati, 220.017 e che fa scendere il tasso di positività sotto l’1%, esattamente allo 0,86%. Il numero dei decessi torna sopra la soglia dei 100 giornalieri: sono infatti 102. Intanto negli ospedali si registra un nuovo calo; 4.685 le persone ricoverate nei reparti ordinari (-225), 688 (-71) nelle terapie intensive con 17 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 181.726. La regione con l’incremento maggiore risulta essere la Sicilia (337), seguita da Lombardia (291) e Campania (251). (ITALPRESS).

Covid, 1.896 nuovi casi e 102 decessi in 24 ore

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli