NOVARA (ITALPRESS) – Un sindacalista 37enne è morto investito da un camion questa mattina a Biandrate, in provincia di Novara, dove era in corso una manifestazione di protesta dei lavoratori. La vittima è Adil Belakhdim che stava manifestando durante lo sciopero generale del settore convocato da SiCobas, Usb, Adl e altre organizzazioni del sindacalismo di base. I carabinieri hanno intercettato il mezzo pesante nei pressi del casello autostradale di Vicolungo. Molti gli aspetti da chiarire, spiegano le forze dell’ordine. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli