ROMA (ITALPRESS) – Da lunedì Italia tutta in zona bianca tranne la Valle d’Aosta che resta gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza con la quale le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia, e la Provincia Autonoma di Bolzano passano in zona bianca. (ITALPRESS).

