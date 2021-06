BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo progettare il futuro dando risposte alle esigenze del presente, alle ferite che lascia la pandemia”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Europeo all’Economia, intervenendo con un video-messaggio da Bruxelles, al convegno ‘Umanesimo digitalè promosso dall’associazione Merita in corso a Maratea. (ITALPRESS).

