ROMA (ITALPRESS) – Il Partito democratico nei prossimi anni sarà impegnato a supportare la costruzione di una forte Europa sociale. Lo ha detto il segretario Enrico Letta nel corso di “Una nuova agenda sociale per l’Italia e l’Europa”, webinar organizzato dal Pd e dal Gruppo S&D. “Noi rinnoviamo l’impegno totale del nostro Partito sulla costruzione dell’Europa sociale, per i cittadini, i lavoratori e le lavoratrici italiani e anche perchè le amministrazioni regionali siano in grado di agire al meglio e applicare bene tutto ciò che c’è nel Pnrr”, ha spiegato Letta. Un impegno, ha sottolineato, necessario per colmare le differenze in un’Europa “molto divisa a livello sociale, dove ci sono Paesi con la più avanzata struttura sociale al mondo e poi altri dove i temi del salario minimo, le questioni legate alla parità salariale o ad altri diritti dei lavoratori sono ancora molto indietro. La situazione di partenza è dunque molto diversa da Paese a Paese. L’Italia è un Paese in mezzo tra quelli più avanzati e non, ma le differenze geografiche interne sono molto importanti”. Quindi, ha spiegato, “l’Europa del post pandemia o nasce con un fortissimo pilastro sociale oppure non funzionerà. Durante l’emergenza sanitaria ci si è resi conto di quanto la vicenda comunitaria sia determinante, poichè è impossibile affrontare il tempo che stiamo vivendo senza una forte, significativa ed efficace dimensione europea del sociale”.

