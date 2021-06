ROMA (ITALPRESS) – “Quello è un contenzioso tra due Stati sovrani che hanno un concordato che una delle due parti ritiene essere violato. Riteniamo che vada sospeso il dibattito in attesa che si risolva la controversia”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni, intervistata da Studio Aperto, in merito al documento della Segreteria di Stato del Vaticano sul Ddl Zan. (ITALPRESS).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli