ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 50.089.618 il totale delle vaccinazioni somministrate ad oggi, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, e aggiornati alle 17.07. Sono 17.903.365 le persone a cui è già stata somministrata la prima e la seconda dose (pari al 33,15% della popolazione over 12). In totale i vaccini distribuiti sono 55.301.768: 37.404.243 dosi di Pfizer/BioNTech, 5.445.034 di Moderna, e 10.405.985 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 2.046.506 di Janssen. Le regioni con la percentuale maggiore di somministrazioni rispetto alla dotazione sono Lombardia (93%), Puglia (92,2%) e quella con meno la Calabria (84,8%). (ITALPRESS).

