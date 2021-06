MILANO (ITALPRESS) – La relazione sulla remunerazione di Webuild – esaminata nella recente assemblea che ha votato il bilancio 2020 – è stata approvata il 25 marzo scorso dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo all’unanimità, e anche dai consiglieri di amministrazione espressione della Cassa Depositi e Prestiti, azionista della società a seguito dell’operazione industriale Progetto Italia. In precedenza i consiglieri di Cdp avevano votato a favore anche nell’apposito Comitato remunerazione. Lo ribadisce Webuild, alla luce di alcuni recenti articoli di stampa. Webuild sottolinea inoltre che anche l’Assemblea del gruppo ha confermato la politica di remunerazione 2020 dei vertici, all’unanimità, con il voto favorevole di CDP. (ITALPRESS).

Webuild "Sulle remunerazioni via libera anche da Cdp"

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli