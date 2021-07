ROMA (ITALPRESS) – “Sono referendum per stimolare il Parlamento a fare la riforma in tempi rapidi. Se non lo farà il Parlamento ci penseranno i cittadini. Sarà un aiuto al ministro Cartabia e al Governo per chiedere di accelerare”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a 24 Mattino su Radio24, in merito alla raccolta firme per i referendum sulla giustizia, che parte oggi.

“Sono referendum per chiedere tempi rapidi per i processi, certezza della pena e responsabilità per chi sbaglia – prosegue Salvini -. E’ uno strumento per liberare magistratura dalle correnti e dalla politica”.

“Separare le carriere di chi indaga e di chi giudica mi sembra un fatto di democrazia”, afferma ancora Salvini, per il quale sulla giustizia “il centrodestra sarà unito, la federazione la facciamo nei fatti”.

(ITALPRESS).