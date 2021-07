ROMA (ITALPRESS) – E’ atterrato a Ciampino Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma. Sbarcato nella Capitale su un volo privato che gli è stato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin, proprietaria del club, il tecnico portoghese si è subito visto consegnare, sotto la scaletta dell’aereo, una sciarpa giallorossa. Lo Special One è atteso a Trigoria, dove dovrà osservare la quarantena. Davanti all’area riservata ai voli privati di Ciampino si sono radunati oltre mille tifosi, alcuni vestiti con la maglia della Roma – quella di capitan Totti la più diffusa – e fra fumogeni gialli e rossi, sono stati esposti i primi striscioni e intonati i primi cori pro Mourinho. (ITALPRESS).

Mourinho sbarca a Roma, tifosi giallorossi in festa

