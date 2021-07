ROMA (ITALPRESS) – “Siamo arrivati questa mattina a oltre 53 milioni di di dosi di vaccino somministrate, a un ritmo di oltre 500 mila al giorno”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, in un collegamento video con la Conferenza programmatica del Psi.

“Avevamo quasi 30mila persone in ospedale e ora ne abbiamo meno di 1500. Avevamo oltre tremila persone in terapia intensiva e ore ne abbiamo intorno ai 200. E’ una situazione notevolmente cambiata in positivo”, ha proseguito il ministro, che però ha ribadito: “Non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida, dobbiamo procedere sul terreno della gradualità e della massima attenzione, anche alla luce della presenza di nuove varianti da monitorare con la massima attenzione e che non ci fanno stare tranquilli”.

(ITALPRESS).